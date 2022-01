9 millions de Français vont bientôt voir leur passe sanitaire désactivé. Ce chiffre concerne toutes les personnes de plus de 18 ans qui auront reçu leur 2ème dose avant la mi-octobre. Et qui n'auront pas encore fait leur dose de rappel.

Une situation qui s'explique puisque la règle change. À partir du 15 février, la 3ème dose devra avoir été faite au maximum 4 mois après la deuxième pour conserver son passe vaccinal. Aujourd'hui encore, les Français disposent de 7 mois.

Prenons un exemple : vous avez fait votre deuxième dose le 10 octobre. Si vous ne faites pas votre dose de rappel avant le 15 février, vous n'aurez pas votre passe vaccinal.

Au contraire, si vous avez fait votre deuxième dose le 15 novembre, vous avez un peu plus de temps pour faire votre dose de rappel. Si on compte 4 mois après le 15 novembre, on arrive au 15 mars. Dans cette situation, vous avez donc jusqu'à mi-mars pour faire votre 3ème dose.

