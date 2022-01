Passe vaccinal : qui va bénéficier d'une exemption ?

Sauf contre-indication du Conseil constitutionnel, dont le verdict est attendu ce vendredi après-midi, le passe vaccinal entrera en vigueur lundi 24 janvier. Mais Jean Castex a annoncé jeudi que certains Français bénéficieraient d'exception.

Pour les 16-17 ans, deux doses suffisent, car la dose de rappel est obligatoire à partir de 17 ans. Donc ils n'ont besoin que de deux doses pour avoir un passe vaccinal valable. Dans les faits, ils pourront quand même faire une dose de rappel, puisqu'elle leur sera ouverte dès lundi.

Autre cas de figure : les personnes qui viennent de recevoir leur première dose ou qui s'apprête à la faire. C'est pour inciter les non-vaccinés à franchir le pas. Ils vont bénéficier d'une petite dérogation : leur passe vaccinal sera valable dès le jour de leur première dose, à une condition. Ils devront en plus présenter un résultat négatif de test PCR ou antigénique datant de moins de 24h. Ils devront ensuite faire leur deuxième dose dans un délai, sinon leur passe sera supprimée et pour le récupérer, il leur faudra un schéma vaccinal complet, donc ils devront attendre trois mois de plus.