Passe vaccinal : 60% des Français y sont favorables, selon notre sondage

Jean Castex a annoncé jeudi 20 janvier la mise en place du passe vaccinal. Celui-ci doit prendre effet le lundi 24 janvier et semble déjà avoir séduit une partie des Français selon un sondage BVA pour Orange et RTL. Une majorité d'entre eux se dit favorable au passe vaccinal (60%), mais dans des proportions moindres que ce que l’on avait pu observer par le passé sur des sujets connexes. En novembre dernier, 70% se disaient ainsi favorables à la généralisation de la troisième dose par exemple.

Une minorité non négligeable de Français (40%) affiche son opposition au passe vaccinal, notamment parmi les jeunes (51% des moins de 35 ans), les employés et ouvriers (46%), les sympathisants de la France insoumise (55%) et ceux du Rassemblement national (47%). Une partie des Français juge peut-être que le passe vaccinal n’apporte pas réellement de garanties supplémentaires par rapport au passe sanitaire ou considère que ce ne sera pas efficace, que cela arrive trop tard ou que c’est une atteinte trop importante aux droits de certains citoyens.

Quoi qu’il en soit, si l’exécutif ne rencontre pas d’hostilité majeure sur ce sujet, il ne bénéfice pas du même soutien qu’auparavant à propos des mesures relatives à sa gestion de la crise sanitaire. D’ailleurs, on notera que le ministre de la Santé, en première ligne sur ce sujet, pâtit lui aussi de la situation et voit sa cote d’influence reculer.

Cette enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet les 19 et 20 janvier 2022. L'échantillon de 1000 personnes est représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.