Passe vaccinal : près de 40.000 manifestants dans les rues de France ce samedi

Deux jours avant l'entrée en vigueur du passe vaccinal en France, près de 40.000 manifestants anti-passe et anti-vaccin ont défilé dans les rue ce samedi 22 janvier. À Paris, où quatre manifestations avaient été déclarées, des Gilets jaunes ont défilé dans la matinée, relayés dans l'après-midi par le mouvement Les Patriotes de Florian Philippot, qui a rassemblé une foule de tous âges, dont des parents accompagnés de leurs enfants.

"Je préfère mourir aux portes de la liberté que de mourir dans les enfers de la servitude", proclamait une pancarte, tandis qu'une autre représentait une seringue transperçant Marianne. Parmi les manifestants, Sophie, juriste de 44 ans et Franck, consultant informatique de 56 ans, ont expliqué qu'ils étaient tous les deux vaccinés, mais pas leur fille, car ils s'opposent à la vaccination des enfants et adolescents. Ils ont expliqué être "anti passe vaccinal mais pas pour Philippot".

Pour Franck, "le discours des autorités est incohérent et varie avec le temps, en fonction des contingences", et "on ne sait plus distinguer le vrai du faux". Sophie, pour sa part, regrette qu'"au moment où le virus est le moins virulent, on mette en place le passe vaccinal, alors qu'on pourrait jouer l'immunité naturelle collective".

Le nombre de participant est néanmoins largement en baisse ce samedi par rapport à la semaine dernière puisqu'ils étaient 54.000 à défiler dans les rues samedi 15 janvier. Pour rappel, le passe vaccinal sera déployé dès ce lundi 24 janvier dans tout le pays. Il faudra alors pouvoir justifier pour les plus de 16 ans d'un statut vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, restaurants et bars, foires ou transports publics interrégionaux. Un test négatif ne suffira plus, sauf pour accéder aux établissements et services de santé.