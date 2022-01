Le passe sanitaire se transforme passe vaccinal : que faudra-t-il faire ?

Vers un bouleversement dans nos poches ? Ce lundi 24 janvier, le passe sanitaire va disparaître pour une bonne partie des Français et être transformé en passe vaccinal, comme annoncé, ce jeudi, par Jean Castex. Concrètement, les certificats de tests PCR et antigéniques ne suffiront plus pour aller au cinéma ou au restaurant.

Pour autant, aucune révolution n'est à attendre dans votre application TousAntiCovid. Le nouveau dispositif ne modifie pas le format des codes 2D-DOC stockés dans la section "Carnet" de l'application. "Les utilisateurs n'auront rien à faire pour que leur passe sanitaire devienne un passe vaccinal", a expliqué le cabinet du secrétaire d'État au Numérique, Cédric O, joint par RTL.fr.

L'entrée en vigueur du passe vaccinal va entraîner peu de changements pour les utilisateurs de l'application TousAntiCovid, utilisée pour stocker et montrer les QR codes attestant d'un schéma de vaccination complet. Dans une conférence de presse jeudi 20 janvier, Jean Castex a annoncé sa mise en œuvre le lundi 24 janvier.

Une mise à jour nécessaire pour les contrôleurs

Dans les faits, il y aura bien une mise à jour. Mais celle-ci concernera l'application de lecteur de QR code, TousAntiCovid Vérif. Les personnes habilitées à réaliser ces contrôles, comme les restaurateurs, les contrôleurs de la SNCF ou les compagnies aériennes, devront vérifier qu'ils ont bien la dernière mise à jour de l'application lors de l'entrée en vigueur du passe vaccinal, ce 24 janvier.

"Dans le cas contraire, ils devront synchroniser l'application le jour J. Sinon, la synchronisation se fera automatiquement au bout de quatre heures si le téléphone a une connexion à Internet", explique le cabinet ministériel, auprès de RTL.fr. Concrètement, l'application pourra télécharger les signatures électroniques associées au passe vaccinal afin de les comparer aux QR codes scannés, sans pour autant être connecté à Internet.