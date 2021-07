Le port du masque ne sera plus obligatoire pour le public dans les lieux où l'entrée est conditionnée au passe sanitaire, sauf si la situation épidémique locale l'exige. Ce sera le cas à partir de ce mercredi 21 juillet dans tous les lieux de culture et de loisirs. Mais pour l'instant le masque reste obligatoire dans les entreprises. Le gouvernement, tâtonne, affine et assouplit, notamment sur les centres commerciaux soumis au passe sanitaire.

Ce qui est clair pour l'instant c'est que le passe sanitaire ne s'appliquera pas pour tous les centres commerciaux comme le souhaitait initialement le gouvernement. Ce projet a été retoqué lundi par le Conseil d'État, mais le gouvernement n'abandonne pas l'idée du passe sanitaire pour autant.

À priori cela concernerait les centres commerciaux de plus de 20.000 m2. Actuellement ils sont environ 400 en France. Ensuite il y a deux cas : si vous êtes dans une zone délimitée, qu'il y a des commerces qui ne sont pas dans le centre commercial et qui permettent d'acheter des produits de première nécessité, des denrées alimentaires ou bien se rendre à la pharmacie, dans ce cas, le passe sanitaire s'appliquera au centre commercial.

À l'inverse, si le centre est un lieu indispensable pour les biens de première nécessité dans une zone définie il ne sera pas soumis au passe sanitaire. Enfin, dernière précision la présentation du passe se fera à l'entrée du centre et non dans chaque boutique de la galerie, et cette mesure devrait prendre effet début août.

À écouter également dans ce journal :

Intempéries en Belgique - Journée de deuil national en Belgique. Le pays s'est figé pour une minute de silence à 12 heures pile. Les pluies diluviennes qui ont dévasté la Wallonie ont coûté la vie à 31 personnes. 70 autres sont toujours portées disparues.



Val-de-Marne - Une pharmacienne proposait à la vente de faux certificats de vaccination 250 euros pièce. Elle et son complice ont tous deux été mis en examen, mais c'est elle qui était véritablement au coeur du système.

Alpes-Maritimes - Deuxième jour de traque dans les zones escarpées autour du village de Gréolières pour retrouver cet homme soupçonné de féminicide et qui avait tiré ensuite sur un gendarme. Ce matin, le maire qui le connaît bien, lui a demandé de se rendre.