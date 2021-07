Vaccination : six personnes mises en examen pour trafic de faux certificats

Un réseau de trafic de faux certificats de vaccination contre le Covid-19 a été démantelé.

Selon une source judiciaire et proche du dossier, confirmant une information du Monde, suite à une enquête, six personnes ont été mises en examen, dont deux ont été incarcérées.

Selon une information judiciaire ouverte mercredi 14 juillet par la section cybercriminalité du parquet de Paris, trois suspects ont été mis en examen pour "atteintes à un système de traitement automatisé de données en bande organisée, faux administratif et détention d'un faux, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs". Deux autres individus sont poursuivis pour "usage de faux administratif et détention d'un faux", tandis qu'une sixième personne a été mise en examen pour "blanchiment aggravé et association de malfaiteurs".

Conformément aux réquisitions du parquet, deux mis en cause ont été placés en détention provisoire. D'après une source proche du dossier, il s'agit d'une employée d'un centre de vaccination de la banlieue lyonnaise et du titulaire d'un compte Snapchat baptisé "médecin incroyable", où les faux certificats étaient proposés.

400 personnes non-vaccinées se sont procuré des faux certificats de vaccination

Les autres protagonistes ont été placés sous contrôle judiciaire. Selon la source proche du dossier, les suspects, c'est-à-dire des vendeurs de faux certificats de vaccination, leurs complices et deux acheteurs, avaient été arrêtés lundi 12 juillet et mardi 13 juillet, puis placés en garde à vue.

L'enquête, qui a commencé lors d'une surveillance des policiers de la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la police judiciaire parisienne (BL2C) sur le réseau social Snapchat, a permis d'identifier 400 personnes non-vaccinées qui se sont procuré des faux certificats de vaccination par le biais de cette équipe.

Les certificats étaient réalisés par l'employée d'un centre de vaccination avec toutes les pièces justificatives nécessaires lors de créneaux de vaccination réservés mais non honorés et signés par un médecin. Ensuite, les faux certificats étaient "échangés de la main à la main, essentiellement en banlieue parisienne" à "un tarif compris entre 350 et 500 euros". Lors des perquisitions, les policiers ont découvert 25.000 euros.