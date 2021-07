Une semaine après les annonces d'Emmanuel Macron, nous avons les détails de la nouvelle loi anti-covid. Sur le fond le texte reprend les mesures promises par le président : obligation vaccinale pour les soignants et extension du passe sanitaire au cinéma, au bar, au restaurant ou dans les trains, mais il y a des aménagements notables.

En effet, le ton est beaucoup plus adoucit, le gouvernement parle d'une "période de rodage", d'accompagnement avant le début des sanctions, ce qui est nouveau. Concernant les amendes, elles sont beaucoup moins lourdes que prévues : 1.500 euros pour un restaurateur qui ne contrôlerait pas le passe sanitaire d'un client, contre 9.000 voire 45.000 euros d'amende prévu initialement.

Un peu de souplesse parce que le président ne veut pas crisper davantage le pays, et il a vu les manifestations du week-end dernier. Ne pas froisser non plus les parlementaires qui vont examiner ce texte dès aujourd'hui, et qui vont pouvoir le modifier. L'exécutif préfère s'éviter des points de tension potentielle pour aller à l'essentiel et pour aller vite, en espérant une adoption définitive d'ici la fin de semaine.

Le Conseil d'État a donné son feu vert pour ce projet de loi, notamment l'isolement des personnes malades pendant 10 jours, toutefois, il n'y aura pas de contrôles en 23h et 8h. Le conseil émet aussi des réserves sur le passe sanitaire dans les centres commerciaux, car il faut garantir l'accès aux bien de première nécessité.

À écouter également dans ce journal :

Traque dans les Alpes-Maritimes - Environ 200 gendarmes sont mobilisés pour retrouver un homme de 33 ans retranché et soupçonné d'un féminicide. Il est également suspecté d'avoir tiré sur un gendarme. Le préfet l'appelle à déposer les armes.



Prise illégale d'intérêts - Éric Dupond-Moretti "droit dans ses bottes". Le Garde des Sceaux a réagi lundi pour la première fois depuis sa mise en examen. "Je suis plus que déterminé à être pleinement ministre de la Justice", a-t-il assuré.

Impôts - C'est ce mardi que débute le remboursement des impôts trop-perçus. Si vos revenus ont baissé ou si vous avez des crédits d'impôt. L'an dernier, 40% des contribuables étaient concernés avec un versement moyen de 627 euros.