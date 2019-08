publié le 03/08/2019 à 06:01

Ce week-end marquera le grand chassé-croisé de l'été, qui verra revenir les "juillettistes" et partir les "aoûtiens". Ce samedi 3 août est classé noir par Bison Futé, et sera "la journée la plus difficile de l'été sur l'ensemble des grands axes" routiers français. Pour les retours, la journée sera orange au niveau national, et rouge en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen.

Dimanche est placé en vigilance orange dans le sens des départs. En ce qui concerne les retours, Bison Futé voit vert au niveau national et orange en Auvergne-Rhône-Alpes.

La circulation sera extrêmement difficile tout le week-end notamment sur l'arc méditerranéen entre l'Italie et l'Espagne. Les autoroutes A7, A8 et A9 seront particulièrement encombrées. Des difficultés sont attendues sur l'A10 à hauteur de Bordeaux pour les deux jours, prévient l'organe de prévision de circulation.

D'une manière générale, il faudra éviter de quitter ou rejoindre les grandes métropoles entre 9 heures et 19 heures. Concernant les poids lourds, leur circulation sera interdite samedi de 7 heures à 19 heures, et dimanche de minuit à 22 heures, ajoute Bison Futé.