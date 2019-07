publié le 29/07/2019 à 13:32

Dans la station de lavage d'Ollioules (Var) où s'est passé le drame et tout autour, la police scientifique a passé une partie de la nuit à collecter les indices et les douilles, plusieurs dizaines. La plupart proviendraient d'un fusil d'assaut. Ce dimanche 28 juillet vers 20 heures, deux hommes y ont été abattus par un ou plusieurs tireurs.

Au même moment et à quelques mètres, sur la route, un couple de 57 et 58 ans, originaire de Vesoul et en vacances dans la commune, passaient en scooter. Ils ont été touchés par des balles perdues. La femme, à l'arrière, a été tuée sur le coup. L'homme est grièvement blessé. Il a été transporté vers un hôpital de Toulon, en urgence vitale. Son état est stable. "On a retrouvé des impacts de balles sur le plateau publicitaire en face, a expliqué Robert Beneventi, marie (LR) d'Ollioules (Var). On a même retrouvé un impact de balle sur la façade de l'immeuble en face, de l'autre côté de la route, à presque 100 mètres."

La commune est réputée paisible. Le quartier est populaire, mais tranquille. Les deux premières victimes, âgées d'une trentaine d'années, cibles présumées des tirs,

étaient pourtant connues des services de police locaux, " parce qu'ils créaient régulièrement des problèmes", a raconté le maire de la ville.

Ce matin, le ou les tireur(s) étaient toujours en fuite. La police judiciaire de Toulon, en charge de l'enquête, privilégie l'hypothèse d'un règlement de comptes sur fond de trafic de drogue. Ce serait le troisième depuis le début de l'année dans le département du Var.