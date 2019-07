publié le 16/07/2019 à 15:42

"Service lamentable", "cuisine immangeable" ou "chambres sales". Vous avez forcément lu un jour ou l'autre ce genre de critiques si vous avez cherché des renseignements sur un restaurant ou un hôtel.

Depuis plusieurs années, c'est la mode. Tous les internautes sont invités à donner leur avis. Cela déborde largement le secteur du tourisme, puisque désormais on donne son avis sur tout : un hôpital, une maison de retraite, un collège.

Certains professionnels voient leurs affaires boostées par ce genre de commentaires, à condition qu'ils soient bons. À l'inverse, les jugements négatifs peuvent s'avérer dévastateurs, sans forcément qu'ils correspondent à la réalité.

Aujourd'hui le tribunal de Metz va juger la plainte d'un psychiatre, qui s'était littéralement fait démolir par un patient mécontent. Laurent Duc, président du syndicat UMIH Hôtellerie Française, préconise d'instaurer "un droit à l'oubli sur le net." Il a suivi l'ouverture de certains établissements et l'évolution de leurs avis sur le net. "J'ai déjà vu des établissements ouvrir et une semaine après leur ouverture avoir 350 avis, ce qui n'a pas de sens", constate-t-il. Au contraire il a également remarqué " des avis et des commentaires positifs sur des établissements qui n'avaient pas encore ouvert", voire parfois même "des commentaires sur des établissements qui n'existent même pas."

Laurent Duc insiste sur le fait que "la pertinence sur la note ne peut pas être éternelle, on ne peut pas avoir des avis de dix ans qui servent à fabriquer la note". Selon certains opérateurs, l'algorithme en charge de ces avis modère les plus anciens. Ainsi les plus récents deviennent plus importants. Ce qui paraît très obscure pour M.Duc "si je prends des grands sites internationaux, tous les avis comptent peu importe la langue. Vous n'avez pas d'accès direct pour les modérer et y répondre, donc cela participe aussi à la note."

