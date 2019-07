publié le 11/07/2019 à 09:25

1.900 suppression de postes, 32 fermetures de magasin... Conforama est en grande difficulté. Cela s'explique pour plusieurs raisons.

Premièrement, parce que le marché de du meuble est en crise depuis quelques mois. La fédération de l’ameublement français affiche une chute de 2,7% des ventes en 2018 après trois belles années de hausse.

Or, Conforama représente un modèle de distribution qui colle à la société de consommation des années 1980 et a du mal à réinventer son offre. De plus, alors que les ventes de cuisines progressent, celles des canapés et des fauteuils s'effondrent... ce qui est la spécialité de Conforama. Le groupe est non seulement positionné sur ce qui ne se vend plus, mais a en plus un concurrent redoutable : Ikea. Il représente 20% du marché à lui tout seul et est en train de s'implanter en centre-ville alors que Conforama et But sont dans des zones commerciales en périphérie.

L'ombre d'Amazon

De plus, la maison-mère de Conforama, Steinhoff, est en grande difficulté financière, proche de la banqueroute. Les fournisseurs de Conforama ont peur de la faillite et donc exigent que l'entreprise leur paie la marchandise tout de suite, ce qui tend sa trésorerie. Combiné avec un marché en baisse, cela fait perdre de l'argent à Conforama : 500 millions d'euros depuis 2013.

Enfin, l'émergence d'Amazon dans le secteur de l'ameublement pose problème. La semaine où Conforama annonçait ses suppressions de postes, le géant américain déclarait créer 1.800 emplois en France. C'est la traduction concrète de ce qui est en train de se passer dans le monde du commerce.

Manque de réactions

Le e-commerce représente déjà 15% des ventes de meubles aujourd'hui. Le nombre ne cesse d'augmenter et Amazon va accélérer ce phénomène. C'est pour cela qu'Ikea investit les centres villes avec des magasins moins grands, qui sont en fait des showrooms qui servent d'espace d'exposition pour les clients qui achèteront et se feront livrer les meubles en kit à la maison via internet.



Le plus terrible, c'est que Conforama avait un peu d'avance sur le e-commerce il y a 6 ans, mais c'était avant qu'Amazon se lance obligeant Ikea à réagir. Difficile dans ces conditions de sauver les meubles...