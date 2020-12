et Marie Billon

publié le 24/12/2020

Ils espèrent passer Noël en famille, mais plusieurs centaines de routiers français sont toujours stationnés dans la région de Douvres après le blocus de ces derniers jours. Ils viennent donc de passer une quatrième nuit dans leurs cabines dans des conditions sanitaires sommaires. Pour rentrer, il leur faut un test Covid négatif. Mais cela prend énormément de temps.

Pour accélérer le mouvement, des pompiers du Nord ont traversé la Manche avec plusieurs milliers de doses de tests antigéniques. Ils sont arrivés ce jeudi 24 décembre au matin, avant l'aube à Douvres. 26 pompiers avec 10.000 tests pour aider à désengorger le port.

Le lieutenant-colonel Sébastien Descamps est en charge de l'opération. "On remonte les files de camions avec nos équipes de préleveurs", explique-t-il. D'abord, une première vague de pompiers prend l'identité des routiers. Une deuxième passe ensuite pour "réaliser le test antigénique". Enfin, la troisième vague "analyse le test avec une équipe médicale pour le valider et donner un laissez passer" pour la frontière, déclare le lieutenant-colonel au micro de RTL.

En deux heures, 190 chauffeurs peuvent ainsi être testés. Pas assez pour permettre à tous les routiers de rentrer chez eux pour Noël, précise l'ambassadrice de France au Royaume-Uni, Catherine Colonna. "Le port de Douvres, qui était largement bloqué hier, est en train de se débloquer. Donc ça va fluidifier l'ensemble du trafic. Concrètement, cela veut dire qu'une bonne partie, mais une partie seulement, des gens qui sont sur place en ce moment vont pouvoir passer Noël en famille", assure-t-elle.

Les pompiers français rentreront chez eux ce soir. Ils laisseront à leurs collègues britanniques les tests qu'ils auront amenés avec eux et qui n'auront pas encore été utilisés. Pour décongestionner le trafic, la frontière entre le Royaume-Uni et la France sera ouverte tout au long de Noël à Eurotunel, Douvres et Calais.

