publié le 22/12/2020 à 06:43

La fermeture des liaisons entre la France et le Royaume-Uni voit de nombreux Français être bloqués à la frontière anglaise mais elle pourrait également venir perturber les fêtes de fin d'année. Avec les centaines de camions qui sont actuellement bloqués à Douvres, le chargement d'une grande quantité de poissons, devant être traités à Boulogne-sur-Mer, pourrait ne jamais arriver.

Arnaud Delaforge, le patron d'une entreprise spécialisée dans la transformation des produits de la mer, explique que "les camions ne peuvent pas faire demi-tour et sont bloqués pour 48 à 72 heures". "On a de tout, du poisson vivant, de la langoustine et du homard qui étaient prévus pour Noël en France et qui risquent de ne jamais arriver" précise-t-il.

Arnaud Delaforge déplore les lourdes pertes financières pour les entreprises du secteur : "En chiffre d'affaires, on va parler de plusieurs millions.[...] Malheureusement, les gens ne recevront pas de poisson frais ou très peu pour Noël".

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Les recherches pour retrouver Delphine Jubillar, l'infirmière de 33 ans disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre, se poursuivent. Une enquête pour "disparition suspecte" a été ouverte et aucune piste n'est pour le moment privilégiée par les gendarmes.

Coronavirus - La Commission européenne a autorisé, ce lundi 21 décembre, l'utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech ouvrant la voie à un début des vaccinations dans les pays de l'Union Européenne avant la fin de l'année. Ce feu vert de l'exécutif européen intervient quelques heures après l'autorisation de l'Agence européenne du médicament.

International - Le président-élu des États-Unis, Joe Biden, a reçu, devant les caméras, la première injection du vaccin développé par Pfizer et BioNTech contre la Covid-19. "Je fais cela pour montrer que les gens doivent être prêts à se faire administrer le vaccin", a-t-il ensuite déclaré.