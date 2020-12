Mutations de la Covid-19 : le vaccin "devrait nous protéger", selon Bruno Lina

publié le 22/12/2020 à 10:10

A quelques jours de Noël, la France s'est isolée pour 48 heures de la Grande-Bretagne. En cause, une mutation "problématique" du coronavirus. Le gouvernement préparerait même un éventuel rapatriement de Français pour les fêtes.

Pour Bruno Lina, membre du Conseil scientifique et professeur de virologie au CHU de Lyon, "il est raisonnable de réagir et de comprendre ce qu'il se passe". Mais le virologue tient à rassurer : ce "clone infectieux" n'est "pas plus pathogène", et "ne donne pas des infections plus grave". En revanche, il est vrai qu'il semble se transmettre "un peu plus facilement", soutient-il au micro de RTL.

"En terme de vaccination, il n'y a pas trop de différence entre ces deux virus", ajoute le chercheur au Centre international de recherche en infectiologie. Bruno Lina explique que les experts attendent encore quelques données, qu'ils devraient obtenir "d'ici la fin de la semaine", pour formuler un avis scientifique. En l'état des connaissances actuelles sur cette mutation de la Covid-19, il assure qu'il est "beaucoup trop tôt pour parler d'actualisation du vaccin". "C'est de la science-fiction [...] Les vaccins tels qu'ils ont été produits devraient nous protéger", poursuit-il.

Et s'il fallait changer la formule du vaccin ? Là encore, le chercheur soutient que ce serait faisable. "On pourrait faire exactement comme pour les vaccins contre la grippe", en changeant une partie de la formule. "Ce n'est pas très compliqué à faire", assure-t-il.

Bruno Lina explique par ailleurs que cette épidémie est "un long tunnel", et qu'il faudra encore attendre que 65% de la population soit vaccinée pour espérer stopper la dynamique du virus.