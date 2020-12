publié le 02/12/2020 à 09:37

"Des mesures restrictives et dissuasives" pour les Français qui iront skier à l'étranger lors des fêtes de fin d'année. Emmanuel Macron a serré la vis. "S'il y a des pays qui maintiennent des stations ouvertes, il y aura des contrôles pour dissuader les Français" et pour "ne pas créer une situation de déséquilibre avec des stations en France", a expliqué le président de la République.

Quelles seront ces mesures ? Jean Castex a indiqué que "des contrôles aléatoires aux frontières" pourront être mis en place. Le premier ministre a complété sur BFMTV ce mercredi 2 décembre en déclarant que des tests pourront aussi être pratiqués. "Vous serez placés en quarantaine de sept jours", a ajouté le chef du gouvernement

L'objectif de l'exécutif est clair, selon le locataire de Matignon : "La conclusion à en tirer est que je ne vais pas en Suisse (...) C'est mon devoir de protéger mes concitoyens et d’autres pays n’ont pas la même conception, c'est leur droit". Jean Castex a aussi insisté sur le fait qu'il "rétablirait un principe d'équité vis-à-vis des gestionnaires des stations de ski françaises. Je suis aussi là pour les défendre".

Comme la France, Berlin et Rome garderont leurs stations fermées. La Suisse ouvrira les siennes, l'Espagne et l'Autriche pourraient faire de même, et même l'Andorre, dont Emmanuel Macron est "coprince", envisage de leur emboîter le pas.