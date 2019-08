publié le 05/08/2019 à 13:33

Pour lutter contre le démarchage abusif au téléphone, ces fameux coups de fils pour vous proposer un équipement pour la maison, une assurance ou un nouveau forfait de téléphone, les gendarmes des télécoms ont sorti du chapeau un nouveau dispositif qui va empêcher les plateformes téléphoniques installées à l'étranger d'utiliser un numéro français pour noyer le poisson.



Depuis le jeudi 1er août, les entreprises françaises qui avaient pris l'habitude de pratiquer le démarchage téléphonique depuis l'étranger, leur coûtant moins cher, n'ont plus le droit de le faire, du moins en faisant croire qu'elles appellent depuis la France.

Jusqu'à fin juillet, elles pouvaient effectivement tromper les consommateurs qui voyaient s'afficher un numéro français et qui décrochaient sans se méfier. Désormais cette pratique est interdite, les opérateurs sont tenus de bloquer ces communications.

Autre mesure, elle consiste à bloquer les appels depuis des systèmes de démarchage robotisés à partir de numéros en 06 ou 07. Plus compliquée à mettre en oeuvre, selon les opérateurs elle n'entrera en vigueur que dans deux ans.

