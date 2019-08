publié le 05/08/2019 à 08:18

Au début du mois de juin, les députés ont voté pour un assouplissement de la limitation à 80 km/h. 60 départements se disent favorables au retour aux 90 km/h mais la loi n'a toujours pas été promulguée. En attendant, les zones les plus rurales, la Corrèze, l'Aveyron ou encore le Cantal veulent accélérer les choses.

Dans le Cantal, par exemple, un quart du réseau routier est jugé comme prioritaire pour repasser au plus vite aux 90 km/h. Entre les services de secours, les maires et les différentes associations d'automobilistes, Bruno Faure, le président du département, a commencé les réunions de consultation. "C'est indispensable parce que ça remet en cause la compétitivité des entreprises", explique-t-il.

Le département du Cantal espère pouvoir repasser aux 90 km/h dès le 1er janvier prochain.

