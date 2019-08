et AFP

publié le 05/08/2019 à 06:15

Les règles d'indemnisation de l'assurance chômage ont récemment changé. Le ministère du Travail a publié au Journal officiel, le 28 juillet dernier, un texte de six articles qui constitue le nouveau règlement de l'assurance chômage.

À compter du 1er novembre 2019, la durée minimale de travail exigée pour ouvrir des droits au chômage va changer : il faudra avoir travaillé six mois (130 jours ou 910 heures) sur les 24 derniers mois (aujourd'hui, cette condition est de quatre mois sur les 28 derniers). La durée minimale d'indemnisation passe elle aussi de quatre à six mois.

Actuellement, la durée d'indemnisation est calculée sur le nombre de jours travaillés pendant la période de référence. À partir du 1er novembre, cette durée sera égale au nombre de jours calendaires, travaillés ou non, à partir du premier jour d'emploi pendant la période de référence jusqu'au terme de celle-ci.

Une indemnisation plus longue

Les personnes qui ont travaillé de manière fractionnée pendant leur période d'affiliation (en alternant CDD courts et inactivité) auront une indemnisation potentiellement plus longue mais d'un plus faible montant mensuel.

À partir du 1er avril 2020, le "salaire journalier de référence", sera obtenu en divisant les salaires de la période de référence par l'ensemble des jours à partir du premier jour d'emploi, et non plus les seuls jours travaillés.

Ce salaire journalier sera donc désormais identique entre une personne ayant travaillé en continu et une personne ayant alterné contrats courts et inactivité. "À travail égal, allocation égale", selon le gouvernement qui précise que l'allocation chômage sera toujours comprise entre 65 et 96% du salaire net mensuel moyen de la période de référence.

La durée d’indemnisation peut osciller entre 24 et 36 mois, selon l'âge du demandeur et les droits qu'il a acquis. "C'est votre durée de cotisation qui détermine votre durée d'indemnisation", précise Juritravail.