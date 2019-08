publié le 03/08/2019 à 02:03

La nouvelle grille tarifaire ne passe pas auprès des livreurs Deliveroo. La plateforme britannique de livraison de repas à en effet baissé la rémunération des courses rapides et augmenté celle des courses longues, jugées au départ peu rentables par la plupart des auto-entrepreneurs. Un changement qui entraîne, selon le Collectif des livreurs autonomes de Paris (Clap 75), une baisse de 30 à 50% des salaires.

Nice, Toulouse, Tours et Besançon ont déjà connu des mouvements de grève ponctuels et des blocages de restaurants cette semaine. Le Clap 75 appel lui à un rassemblement Place de la République, samedi 3 août, à Paris pour décider d'un mouvement national, "probablement la semaine prochaine".

Le collectif a déjà commencé à sonder l'opinion générale des livreurs via les réseaux sociaux, et d'après son fondateur Jean-Daniel Zamor, 100 % des travailleurs interrogés se disent favorable à une action collective. Une grève qui sera pourtant difficile à mettre en place : "C'est un secteur très atomisé où il est difficile de mobiliser rapidement, il faut un mouvement sur la durée", déplore le fondateur.

Vers une tarification "plus juste" ?

Ces changements de grilles ont été adoptés selon Deliveroo pour "une meilleure tarification, plus juste". La compagnie a ajouté que "plus de 54% des commandes sont payées davantage". Si les livreurs sont payés plus "pour les courses de distance intermédiaire et longue", en revanche, ils le sont moins "pour certaines commandes les plus courtes", a reconnu un porte-parole à l'AFP.

La plateforme britannique compte plus de 10.000 restaurants partenaires en France, ce qui fait de l'hexagone le deuxième marché le plus important pour Deliveroo. Le développement à grande vitesse du secteur de la livraison de repas s'accompagne de nombreuses critiques sur la précarité des emplois et les conditions de travail des livreurs.