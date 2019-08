publié le 05/08/2019 à 08:00

Durant l'été et pendant deux mois, les enfants ne sont plus à l'école et beaucoup de parents s'inquiètent qu'ils oublient leurs acquis et que la rentrée scolaire soit d'autant plus difficile.

Si certains sont mordus de lecture et ont emporté un ou plusieurs livres dans leur valise, d'autres enfants ont plus de mal. Il existe toutefois quelques astuces pour donner envie de lire aux plus jeunes. "On peut lire tous ensemble", conseille Magdalena Guirao-Jullien, enseignante et auteure de la collection Je suis en.... "S'il n'aime pas le livre, s'il n'a pas envie de finir de le lire ce n'est absolument pas grave, on en choisit un autre avec lui. On n'oblige pas un enfant à finir un livre qu'il n'aime pas", souligne-t-elle.

Pour donner le goût de la lecture aux enfants, elle a créé une collection déclinée en niveau de classe que Louisa adore. "Il y a des dessins et du texte et c'est écrit en très gros du coup c'est très facile à lire", explique la petite fille. Et du coup maintenant, Louisa ne peut plus s'en passer : "J'adore ça". À huit ans et demi, elle vient même de terminer le troisième tome de Harry Potter.