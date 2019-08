Hong Kong : plus de 100 vols supprimés à l'aéroport

publié le 05/08/2019 à 04:24

Les manifestations se poursuivent à Hong Kong et perturbent les transports de la ville. Des militants pro-démocratie ont bloqué le métro et ont lancé une grève générale afin d'accroître la pression sur les autorités pro-Pékin.

Des militants sont descendus dans des stations de métro à l'heure de pointe et ont maintenu délibérément les portes de wagons ouvertes pour empêcher les rames de partir, provoquant de longues files d'attente et causant parfois des accrochages entre des usagers en colère et des manifestants. Par ailleurs, plus de 100 vols ont été supprimés à l'aéroport de Hong Kong, l'un des plus fréquentés du monde.

Au moins 105 vols étaient indiqués comme supprimés sur la liste des départs. Interrogé, un porte-parole de l'aéroport n'a pas donné de raison pour ces annulations et a seulement déclaré que les passagers devaient vérifier si leur vol était effectivement prévu au départ ou non. Dans le métro, si certains voyageurs étaient irrités par le chaos créé par l'action des manifestants, d'autres exprimaient au contraire leur soutien au mouvement, après deux mois de manifestations sans précédent visant à protéger les libertés à Hong Kong.

La dirigeante de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a annoncé qu'elle tiendrait une conférence de presse plus tard dans la matinée. Elle a déjà déclaré que les manifestations mettent Hong Kong dans "une situation très dangereuse".