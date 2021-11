L'épidémie de Covid-19 reprend et cela se confirme dans les chiffres. Le taux d'incidence continue de progresser, avec 44% de cas en plus en une semaine. Une hausse visible aussi à l'hôpital, dans une moindre mesure. Aujourd'hui, ce sont 6.952 personnes qui sont hospitalisées en raison du coronavirus, et parmi elles 2.500 sont vaccinées, soit un patient sur trois.

Si on regarde ces chiffres bruts, cela peut faire peur. Mais il faut rappeler qu'il y a plus de 50 millions de personnes vaccinées en France. Donc, si on rapporte ce chiffre à ces 50 millions de Français, on a 0,0044% de personnes vaccinées qui sont hospitalisées à cause du Covid.

En revanche, pour les non-vaccinés, cette proportion est neuf fois plus importante. Donc les chiffres collectés dans les hôpitaux confirment ce que disent les médecins depuis des mois. Le vaccin réduit très fortement, de 90%, le risque de faire une forme grave. Mais il reste 10%. Il faut faire attention, respecter les gestes barrières.

On peut entrer à l'hôpital même lorsqu'on a eu deux doses de vaccin. On peut même en mourir. 297 malades vaccinés sont décédés depuis un mois. Ce sont surtout des personnes qui ont des comorbidités comme des cancers, de l'obésité ou des maladies cardiaques, qui sont âgées ou qui ont un système immunitaire fragile.

