Obligation vaccinale : les soignants de moins de 65 ans pas concernés par la dose de rappel

Le ministre de la Santé, invité du journal de 20h de TF1, a apporté des précisions sur la campagne de rappel vaccinale qui va être lancée par le gouvernement suite à l'allocution d'Emmanuel Macron du mardi 9 novembre. Oliver Véran a notamment précisé que ce rappel ne concernerait pas le personnel soignant.

Exception faite du personnel de santé âgé de 65 ans ou plus, qui sont minoritaires mais devront se faire injecter un rappel. Le ministre de la Santé "fait confiance" aux salariés concernés pour se faire vacciner s'ils sont concernés.

Olivier Véran estime également qu'une nouvelle dose n'est "pas inutile" pour les moins de 50 ans. "Mais, pour l'instant, il y a peu de personnes qui ont moins de 50 ans et plus de six mois de vaccination", a-t-il souligné. "Les études nous montreront si le niveau de protection conférée par le vaccin décline aussi au bout de quelques mois lorsque l'on est plus jeune, ou non. Si on voit que c'est le cas, on proposera le rappel" embraye le ministre.

Pour le moment, selon Oliver Véran, 185.000 doses de rappel ont déjà été injectées.