La situation actuelle "ressemble clairement à une cinquième vague", assurait mercredi soir le ministre de la Santé. Ce jeudi 11 novembre, Santé publique France a publié les derniers chiffres de l'épidémie et ils confirment bel et bien une reprise épidémique. La semaine dernière, le taux d'incidence a progressé de 44% dans l'Hexagone.

La France compte actuellement en moyenne 90 cas pour 100.000 habitants, contre 62 la semaine dernière. Cette augmentation touche toutes les régions. Dans 21 départements, notamment la Vendée, les Bouches-du-Rhône, le Nord ou l'Aveyron, on dépasse la barre des 100 cas pour 100.000 habitants, soit deux fois plus que le seuil d'alerte.

Chaque jour en moyenne, plus de 7.200 nouveaux cas sont diagnostiqués. Toutes les classes d'âge sont concernées mais particulièrement les 20-49 ans. Du côté des hospitalisations et des admissions en réanimation, la tendance est stable mais ces données ne sont pas fiables compte tenu des remontées plus lentes en raison du jour férié du 1er novembre. À l'heure actuelle, 6.700 patients sont hospitalisés pour cause de Covid-19 et un peu plus de 1.100 se trouvent en soins intensifs.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - En Allemagne, la situation sanitaire inquiète, avec plus de 50.000 nouveaux cas en 24h. Le Pays-Bas atteint également des records avec 16.364 nouveaux cas, les Néerlandais craignent un nouveau confinement.

Commémorations du 11 novembre - La France a dit adieu au dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain. Il repose désormais au Mont Valérien, à Suresnes. Emmanuel Macron n'a pas pu cacher son émotion au moment de son inhumation.

Agression de Kheira Hamraoui - La joueuse Aminata Diallo est toujours en garde à vue ce jeudi 11 novembre après l'agression la semaine dernière de sa coéquipière.