Quelles mesures Emmanuel Macron va-t-il annoncer mardi ? Alors que l'épidémie regagne du terrain, les Français seront attentifs à l'allocution du chef de l'État. Le nombre de nouveaux cas augmente de jour en jour et avec la levée des restrictions, il est devenu difficile de respecter les gestes barrières.

Rue de Béthune, une des principales rue commerçantes lilloises, le port du masque est censé être obligatoire. Pourtant une forme de relâchement se fait ressentir. "Il y a beaucoup de monde", constate un passant. Olivier et Mélanie sont venus en amoureux et même entre eux, le port du masque diffère. "Moi je le mets", assure Olivier, "ah non moi j'assume, je le mets quand rentre dans les magasins, c'est tout", confie Mélanie. "On est quand même content de revivre", ajoute-t-elle.

Comme Mélanie, après deux ans de restrictions, tous admettent un relâchement. "C'est normale qu'on se relâche, après un moment ça ne peut plus durer", témoigne une Lilloise. "On s'embrasse de nouveau. Il n'y a pas de fin, autant vivre avec", poursuit-elle. "Si tout le monde est vacciné, ça ne me pose pas de problème", estime une autre. "Naturellement, on reprend nos habitudes d'avant, on rentre pas dans un bar en mettant un masque, on ne se lave pas autant les mains qu'avant. On a envie de retrouver la vie d'avant", résume un passant.

Désormais, l'allocution d'Emmanuel Macron est fortement attendue. "On est un peu lassé des trucs qu'on a déjà entendus plein de fois, mais on écoutera mardi". De nouvelles restrictions verront le jour dès lundi dans le Nord, comme dans de nombreux autres départements, avec le retour du masque à l'école primaire.

À écouter également dans ce journal

Rugby - Le XV de France a tremblé hier mais l'a finalement emporté contre l'Argentine au Stade de France. Ils ont accompli leur mission en remportant leur premier test-match de l'automne.

Thomas Pesquet - Le spationaute français va retourner sur sa planète natale après avoir passé six mois en orbite. Son arrivée est prévue pour lundi après-midi.

Coronavirus - Emmanuel Macron pourrait annoncer l'obligation d'une troisième dose du vaccin pour les personnes les plus vulnérables. Ainsi, beaucoup ont déjà pris de l'avance vendredi, près de 63.000 demandes ont été dénombrées par Doctolib.