Conséquence de la pandémie qui frappe aussi l'Asie, la pénurie de semi-conducteurs. Ces composants électroniques sortent à un rythme ralenti des usines et les conséquences sont lourdes pour certaines industries : la téléphonie, les jeux vidéo mais surtout l'automobile. Certaines usines sont totalement à l'arrêt.

Le constructeur français Stelentis ferme deux jours et demi à Sochaux et cinq jours à Rennes. Mais pour Toyota à Onnaing près de Valenciennes, c'est deux semaines de fermeture avec du chômage partiel pour les salariés. Le représentant de la CFDT de Toyota Onnaing, Thomas Mercier, raconte comment les salariés ont été mis au courant : "La direction a envoyé un SMS à chaque salarié, ce qui a été un gros coup de massue pour les salariés de Toyota, sachant qu'on sort d'une période de congés de trois semaines. Donc deux semaines supplémentaires, une majorité de salariés sont inquiets", déplore-t-il.

Après le Brexit, les intempéries et le Covid, les employés craignent que cela dure dans le temps. "Le semi-conducteur est une petite pièce qui vient forcément de l'étranger mais c'est une petite pièce qui aujourd'hui est aussi bien présente dans l'automobile que dans la vie quotidienne. Forcément c'est un impact qui est déstabilisant. C'est une toute petite pièce qui fait qu'on n'arrive pas à produire", précise le syndiqué.

Ce dernier appelle à une implantation d'usines de semi-conducteurs en France, "ce qui serait un bénéfice pour toutes les entreprises françaises."

À écouter également dans ce journal

Incendie du Var - L'incendie qui a ravagé 7.100 hectares de végétation dans le Var est fixé mais toujours pas éteint. La vigilance s'impose car le feu peut reprendre à tout moment avec la reprise du vent d'ouest, ont déclaré les pompiers.

Afghanistan - Six jours après l'entrée des talibans à Kaboul, des dizaines de milliers de personnes cherchent toujours à fuir le pays grâce aux ponts aériens. Opération "difficile et historique", a reconnu Joe Biden vendredi soir. Le président américain a par ailleurs admis que des soldats américains avaient quitté l'enceinte de l'aéroport pour aller récupérer dans Kaboul un certain nombre de personnes.

Passe sanitaire - Nouveau samedi de mobilisation contre le passe sanitaire. Plus de 200 manifestations sont prévues dans toute la France. À Paris, quatre cortèges et entre 10 et 20.000 personnes sont attendues.