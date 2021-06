Les infos de 5h - Jura : la fonderie MBF liquidée, 282 ouvriers perdent leur emploi

La fonderie MBF liquidée. À Saint-Claude (Jura), la fermeture était redoutée, la justice a tranché. Les salariés avaient menacé de faire sauter le site. L'équipementier automobile ne sera pas repris. La seule offre a été jugée trop faible. Colère des 282 ouvriers qui vont perdre leur travail et qui ont d'ailleurs renversé et brûlé une voiture de l'entreprise devant le tribunal.

Le désarroi est immense, il dépasse même l'entreprise MBF. C'est toute une vallée, toute une ville Sainte-Claude qui se lève ce mercredi 23 juin sonnée. La fonderie était le premier employeur de la région. Isabelle travaillait dans l'usine avec son mari depuis 15 ans : "Je sais que j'ai un mari, j'ai des enfants. On travaille tous dans la même usine. On a quelqu'un qui veut la reprendre, pourquoi l'État ne laisse pas reprendre ? Recommencer à 45 ans et mon mari à 50, c'est difficile", arrive à dire cette ouvrière entre deux sanglots.

La colère est immense à l'égard notamment du gouvernement, coupable pour les salariés MBF de ne pas avoir soutenu le seul repreneur volontaire. 282 salariés se retrouvent ce matin au chômage. Franck a 50 ans, il ne sait pas ce qu'il va devenir : "C'est facile de dire la reconversion, si ils ferment les usines on va aller où ? Il ne va pas y avoir 280 boulangers ! Nous on va partir, l'hôpital va fermer. C'est une ville morte, c'est fini", déplore-t-il.

Beaucoup de familles de Saint-Claude se préparent déjà à un exode, un départ d'une ville qui a déjà perdu en 10 ans plus de 3.000 habitants.

À écouter également dans ce journal

Euro 2021 - France-Portugal, c'est le dernier de nos matchs de poule. Coup d'envoi ce mercredi 23 juin à 21 heures à Budapest. Avec sans doute quelques changements dans le 11 titulaire. Tolisso, Koundé postulent. Ce choc entre le champion du monde et champion d'Europe aura le goût d'une revanche, 5 ans après la finale de l'Euro, perdue par les Bleus.

Assurance-chômage - Camouflet pour le gouvernement, victoire pour les syndicats. Le Conseil d'État suspend la réforme de l'assurance-chômage. La nouvelle règle devait entrer en vigueur au 1er juillet. Finalement, cela ne se fera pas. Pour les sages, le texte pénalise les salariés qui enchaînent contrats et inactivité. Ce n'est pas le moment de le mettre en place, le projet prévoyait une baisse de leurs indemnités.



Orages - Après les orages, l'heure des comptes. La FNSEA constate des dégâts considérables sur les récoltes. Seine-et-Marne, Allier, Ardèche, Nouvelle-Aquitaine... Un peu partout, des vignes et des fruits sont détruits. Le syndicat agricole en profite pour réclamer une refonte du système d'assurance des exploitants, désemparés.