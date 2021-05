Fonderie de Bretagne : le groupe Renault porte plainte

et AFP

publié le 15/05/2021 à 17:05

Dans un communiqué, le groupe Renault indique que la Fonderie de Bretagne a porté plainte contre X, vendredi 14 mai, après qu'une vidéo, montrant la destruction d'un premier outil de travail, a été postée sur les réseaux sociaux. Des menaces de destruction d'autres outils figuraient également dans la vidéo, détaille le communiqué.



Comme l'a repéré par France Bleu, Renault rappelle également que "s’il comprend les incertitudes, il n’acceptera sous aucun prétexte les menaces et les violences contre les personnes et les biens et appelle l’ensemble des salariés au respect de la loi"

Cette usine est marquée, depuis le mois d'avril, par une grève de salariés qui protestent contre la vente de la Fonderie de Bretagne, alors que le groupe Renault, qui la détient, a annoncé être à la recherche d'un repreneur. Après avoir empêché la tenue du CSE qui devait officialiser la vente et effectuer le blocage de la voie express, vendredi, de nouvelles actions sont prévues durant le week-end.