publié le 30/07/2020 à 13:26

1.392 personnes ont été diagnostiquée positives au coronavirus en France lors des 24 dernières heures, soit la plus forte hausse depuis le déconfinement. Pour éviter une éventuelle seconde vague, la question de rendre obligatoire le port du masque en extérieur revient avec insistance et dans le département du Nord, le préfet pourrait le décider dès ce vendredi 31 juillet, lors d'une conférence de presse qu'il tiendra dans la matinée.

Les communes situées près de la frontière belge pourraient être concernées par cette mesure comme c'est le cas de Wattrelos. La Belgique, où le port du masque est généralisés

dans certaines communes, se trouve à l'autre bout de la rue et les habitants se tiennent donc prêts à devoir mettre leur masque en extérieur. "On risquerait d'avoir plus de cas du fait qu'on est toujours en Belgique et que la Belgique est toujours en France" clame une habitante.

La préfecture du Nord et l'Agence régionale de santé ont déjà acté que de nouvelles mesures seront prises dans certaines zones et notamment la métropole lilloise où se trouve Wattrelos. Les habitants expliquent qu'ils respecteront les nouvelles consignes à la lettre : "En extérieur, c'est un peu difficile à supporter mais si il le faut, je le mettrait partout" explique l'un d'eux tandis qu'un autre appelle à "jouer le jeu car le virus n'a pas de frontières".

