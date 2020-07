publié le 29/07/2020 à 09:22

Jordan Bardella pointe du doigt la gestion de la crise du coronavirus par le gouvernement. Le vice-président du Rassemblement national (RN) affirme que "le gouvernement n'a absolument pas anticipé dans la gestion de cette crise" et qu'il "a menti" sur le stock de masques, de tests et de médicaments. Il a également estimé que nous avions désormais "un recul relatif pour faire le bilan de la manière dont cette épidémie a été gérée".

"Il y a eu des mensonges de la part du gouvernement à la population et j'estime que c'est inacceptable", a renchéri Jordan Bardella en ajoutant que désormais, "il faut tout miser sur la relance économique et surtout tourner le dos à ce modèle d'austérité générale qui nous a mené dans cette situation de pénurie et de dépendance vis-à-vis d'autres pays".

Selon le vice-président du Rassemblement national, "le gouvernement s'est pris les pieds dans le tapis entre des injonctions contradictoires, des fautes politiques et surtout des mensonges qui ont eu des conséquences sur la situation du pays". "Nous (le RN, ndlr) avions annoncé très tôt ce qui a été mis en place très tard", a-t-il également souligné en évoquant la généralisation du port du masque et le contrôle des frontières.