publié le 30/07/2020 à 08:56

L'ouverture de la PMA à toutes les femmes, mesure phare du projet de loi bioéthique, a été votée à l’Assemblée nationale par 66 voix contre 27, et 3 abstentions, durant la nuit du mercredi 29 au vendredi 30 juillet. Le député européen François-Xavier Bellamy, vivement opposé à la PMA, a évoqué "un basculement inouï dans notre rapport à l'engendrement" et estime qu'"il est évident que cette loi est une étape vers la gestation pour autrui (GPA)".

L'élu Les Républicains (LR) a affirmé que ce projet de loi bioétique était "une erreur historique" et que "nous allons à contresens de l'histoire". "Je crois que beaucoup de Français ne savent pas ce qui se discute à l'Assemblée Nationale et ce qui se vote en leur nom", a ajouté François-Xavier Bellamy qui voudrait que les initiateurs de cette réforme "soient plus honnêtes avec les Français".

Le projet de loi bioéthique, qui comporte des gardes fous et qui a vu le don d'ovocytes rejeté, apparaît "incompréhensible" sur certains points pour le député européen qui s'interroge sur le fait que "si l'on accepte la PMA pour toutes les femmes au motif qu'il faut l'égalité [...] alors dans ce cas pourquoi les hommes seuls et les couples d'hommes ne bénéficieraient pas de la GPA".