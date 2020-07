et AFP

publié le 30/07/2020 à 06:15

La Nasa a donné son feu vert technique au lancement ce jeudi 30 juillet du rover à six roues Perseverance vers Mars, où le robot cherchera des traces d'anciens microbes ayant peut-être peuplé la planète il y a plus de trois milliards d'années. Il atterrira le 18 février 2021.

Les rovers précédents des États-Unis ont démontré que la planète rouge avait été "habitable", c'est-à-dire que les conditions qu'on pense propices à l'apparition de la vie (carbone, eau, climat favorable) étaient présentes.

Mais on ne sait toujours pas si elle a été habitée, et cette mission, décidée en 2012 et baptisée "Mars 2020", va tenter de répondre à la question. C'est pourquoi l'atterrissage est prévu sur le cratère Jezero, de 50 kilomètres de diamètre, qui était anciennement un lac.

"C'est la première fois dans l'histoire que la Nasa a consacré une mission à ce qu'on appelle l'astrobiologie: la recherche de la vie, peut-être actuelle, ou de vie ancienne dans un autre monde", rapporte Jim Bridenstine, administrateur de la Nasa.

Le lancement aura lieu à 12h50, heure française, depuis Cap Canaveral en Floride, à l'aide d'une fusée Atlas V de United Launch Alliance.

Perseverance, le rover multi-tâches

Perseverance, version améliorée du robot Curiosity qui roule sur Mars depuis 2012, procèdera à des analyses de roches martiennes grâce à ses instruments à bord conçus notamment par des chercheurs en France et en Espagne.

Avant tout, il prélèvera des échantillons de roches à l'aide de son bras articulé, qu'il laissera à la surface dans des tubes scellés afin d'être récupérés par une prochaine mission, et rapportés sur Terre en 2031.

À l'aide des caméras situées au sommet du rover de la Nasa, les chercheurs pourront définir quels sont les échantillons les plus intéressants. De plus, il possède un laser très utile, capable d'analyser la composition du sol à distance.

En plus de l'image, Perseverance compte bien nous rapporter des fichiers audio de Mars. Le Rover est équipé de deux microphones, ceux-là permettraient de mieux comprendre la composition des roches martiennes.

Le rover Perseverance, suréquipé pour analyser la planète Mars Crédit : Capture d'écran YouTube / NASA Jet Propulsion Laboratory

Ingenuity, le premier vol sur une autre planète

Le gros rover de la Nasa emmène un autre véhicule dans ses bagages. Un petit hélicoptère, nommé Ingenuity, qui pèse à peine 1,8kg. Il pourrait devenir le tout premier appareil à voler sur une autre planète que la Terre.



Le réel défi de la Nasa consiste à le faire voler dans une atmosphère très différente de la nôtre. L'atmosphère martienne est 100 fois moins dense que la terrienne. Les hélices de l'appareil ont donc besoin de tourner près de dix fois plus vite que sur Terre.



L'hélicoptère commencera tout d'abord par réaliser une série de tests. Le tout premier sera un vol de cinq secondes. Dans l'idéal, il s'envolera à 5 mètres de haut et parcourra jusqu'à 300 mètres de distance.



En cas de réussite de sa mission, Ingenuity ouvrirait la porte à une exploration totalement nouvelle de la planète Rouge, par voie aérienne plutôt que terrestre.

"Ingenuity", l'hélicoptère qui volera sur Mars Crédit : Gregg Newton / AFP