Confinement : bazar à la frontière franco-belge

publié le 31/05/2020 à 12:04

Nos voisins Belges n'ont pas le droit de traverser la frontière pour venir en France se promener ou faire leurs courses alors qu'ils peuvent le faire en Allemagne, au Luxembourg ou encore aux Pays-Bas. La situation est particulièrement absurde à Warneton.

Les habitants sont habitués à franchir le pont qui sert de frontière pour faire leur courses chez les voisins belges. "Les magasins de proximité sont de l'autre côté : le pain, le kiosque, même le docteur et que dire des pralines Leonidas. C'est un peu ridicule", raconte un Warnetonnois. Résultat, plus de chocolat, plus de frite.

Certains prennent le risque car les contrôles sont rares. "J'essaie de rendre visite à mon beau-père, même si c'est plus compliqué. Si on ne se fait pas prendre tant mieux, sinon, c'est le jeu", dit Évelyne.

Le maire de la commune regrette cette situation. "Mon fils habite en Belgique, ma petite fille de sept mois, je l'ai à peine vue. Cette situation est ubuesque : un de nos riverains est employé en Belgique, allait pour effectuer un virement en banque pour payer ses impôts, il s'est fait refouler", déplore l'édile, Yvon Pétronin.

Sans compter la difficulté pour les commerçants. Danièle qui tient la boulangerie en Belgique aspire à retrouver ses clients frontaliers : "on a toujours vécu avec les Français, on est dans la même ville, il n'y a qu'à traverser la rivière". Cette boulangère entend d'ailleurs passer ses vacances sur les plages de la Côte d'Azur.