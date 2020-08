publié le 17/08/2020 à 14:15

La décision n'est pas définitive, mais la foire agricole de Châlons-en Champagne est en passe d'être annulée. Elle devait se tenir du 4 au 14 septembre prochain mais le préfet de la Marne voudrait bien refuser la dérogation de plus de 5.000 participants par jour. On attend l'annonce pour cet après-midi.

L'année dernière sur 10 jours, 250.000 personnes avaient visité la deuxième foire agricole de France. Le maire de Châlons, Benoist Apparu, affiche déjà sa déception :

"Déçu parce que la foire de Châlons est une foire économique, culturelle qui nous permet d’avoir une très belle rentrée. En même temps, il faut être raisonnable, on voit que le Covid est en train de reprendre ‘des parts de marché’, qu’il ré-augmente sur le territoire national. Annuler et que dans 15 jours, il ne se passe rien, on vous dire : ‘Vous avez fait une bêtise que d’annuler monsieur le préfet’ et puis à l’inverse, si on maintient la foire et qu’il se passe quelque chose pendant la foire, tout le monde lui tombera dessus sur la thématique ’on vous avait prévenu, c’était évident qu’il ne fallait pas maintenir’ donc la position du préfet est une position toujours difficile à tenir. Il a pris ses responsabilités et aucune raison de lui en vouloir."

Le spectacle du 15 août du Puy du Fou a, lui, été maintenu malgré ses 9.000 spectateurs. Les préfets prennent leurs décisions selon un cadre qui est fixé par le décret qui permet depuis samedi la dérogation. Selon le texte, les préfets jugent sur trois critères : d’abord la situation nationale de l’épidémie, ensuite, les mesures sanitaires générales prises par l’organisateur et enfin, les mesures spécifiques liées à la présence simultanée de plus de 5.000 personnes.

Pour la foire de Châlons, le préfet de la Marne a estimé que la configuration des stands ne permettait pas d’éviter le croisement des flux, que les concerts quotidiens en plein air avec des milliers de spectateurs étaient dangereux et que la foire présentait un risque de brassage pendant 10 jours avec des visiteurs venus de régions plus ou moins touchées par le virus.

Un argument qui n’a pas été retenu pour le spectacle du Puy du Fou même si là aussi, le public vient de toute la France. Le préfet de Vendée considère que la division du public en trois tribunes est satisfaisante, que les flux sont bien séparés et que les siège vides permettent de distancier les groupes. La dérogation a cependant été donnée pour un spectacle, elle sera réexaminée pour le week-end prochain.

À écouter également dans ce journal

Rentrée universitaire - La rentrée va coûter plus cher aux étudiants cette année non seulement à cause des masques mais également à cause des loyers qui augmentent dans plusieurs villes.

International - La mesure du gouvernement britannique pour aider les restaurateurs qui consiste à régler la moitié de la note a permis un regain de fréquentation des restaurants et des pertes moindres.

Football - La reprise de la Ligue 1 vendredi 21 août semble compromise pour cause de suspicion de cas de coronavirus dans plusieurs clubs dont l'OM censé jouer le premier match de la saison avec 4 joueurs suspectés d'avoir contracté le coronavirus.