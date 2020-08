Foire de Châlons : "Nous sommes confiants", assure Bruno Forget sur RTL

publié le 12/08/2020 à 14:11

À l'approche de septembre, les organisateurs de foires sont dans l'expectative : pourront-ils ouvrir malgré le durcissement des mesures pour lutter contre la Covid-19 ?

Fin juillet, le ministre délégué au Commerce extérieur et à l'attractivité, Franck Riester, avait déclaré que "Les foires et salons professionnels, annulés ou reportés en raison de la pandémie de Covid-19, pourront reprendre à partir du 1er septembre". Mais mardi 11 juillet, le Premier ministre Jean Castex a prolongé l'interdiction des événements de plus de 5.000 personnes au 30 octobre.

Bruno Forget, commissaire de la foire de Châlons espère une dérogation de la préfecture : "L'organisation sera soumise au préfet du département. Dans notre région du Grand-Est, les départements frontaliers ont la chance d'avoir très peu de cas positifs. Donc nous sommes confiants dans la décision que pourrait prendre le préfet".

Des dizaines de milliers de visiteurs

Reste la question de la sécurité sanitaire. "L'année dernière, on avait 260.000 visiteurs sur 11 jours", déclare Bruno Forget. Pour éviter de créer un nouveau cluster, dans une région déjà très touchée par l'épidémie, le commissaire promet une organisation à la hauteur : "Le protocole de sécurité sanitaire, nous l'avons fait sous l'autorité du préfet. Les services de l'ARS ont validé le document et lui ont soumis. On invite les potentiels visiteurs à se tester, à prendre leur température, à ne pas prendre de risques s'il y a des symptômes".

À quelques semaines du début de la foire, Bruno Forget se montre confiant quant à la tenue de l’événement, surtout que les travaux ont déjà commencé au Capitole.