publié le 23/05/2020 à 21:37

"Un mètre ou cinq ananas." Le préfet de Martinique a dû s'excuser et retirer une illustration publiée la veille sur les réseaux sociaux de la préfecture. Elle devait illustrer la distanciation physique dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus.

Jean-Luc Mélenchon a qualifié cette illustration de "honte". Stanislas Cazelles, ancien conseiller à l'Élysée sur les sujets ultra-marins et nouveau préfet de Martinique a demandé le retrait du dessin.

"Nous présentons nos excuses si elle a pu heurter certains d'entre vous. L'unique objectif était de montrer l'importance de la distanciation face à l'épidémie", a plaidé le service communication du préfet sur le même réseau social.

On pouvait y voir deux personnages, un noir et un blanc distant de "cinq ananas" soit un mètre. En métropole, des élus de gauche se sont indignés. "Message honteux du préfet de la Martinique. En 2020, encore des images insultantes et racistes !", a critiqué l'eurodéputée écologiste Karima Delli, tandis que le député France insoumise Éric Coquerel fustigeait "racisme et colonialisme".

Cinq ananas, 6 cocos, 12 crabes

Au début du mois de mai, le ministère du tourisme de Polynésie avait lancé une campagne similaire pour sensibiliser aux consignes de distanciation, en préconisant un espace de "six cocos" entre deux personnes, tandis que le Conseil économique de Polynésie recommandait une distance de "douze tupa" (crabes, en tahitien).

Le préfet s'adresse aux habitants de la Martinique et l'Etat édite cette affiche ? La macronie c'est cette honte aussi. pic.twitter.com/L1PELXAgnY — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) May 23, 2020