Des tracteurs sur le périphérique parisien. De nombreux agriculteurs venus des Haut-de-France, de Normandie, du Grand Est et de Bourgogne-Franche-Comté ont convergé comme prévu vers la capitale à l'appel de la FNSEA. Ils souhaitent bloquer Paris et certains ont brièvement occupé les Champs-Élysées, à quelques centaines de mètres du palais présidentiel. Les agriculteurs demandent à être reçus par Emmanuel Macron, pour que le chef de l'État puisse entendre la colère et le désarroi d'une profession en souffrance.

En marge de l'action sur les Champs, des tracteurs bloquent les deux files de gauche du périphérique Porte de Passy. Les consignes, données au mégaphone, sont on ne peut plus claires : "Si on n'est pas entendu, on reste sur Paris". La colère gronde contre les traités de libre-échange, contre les zones de non-traitement au pesticide et contre les normes qui s'empilent.

"On a une diversité de codes, de règlements, de choses à respecter sur nos exploitations qui se contredisent tous les jours", affirme un manifestant, ajoutant qu'il se "pose beaucoup de questions pour les années à venir".

