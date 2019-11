et Vincent Derosier

publié le 27/11/2019 à 08:49

Les discussions entre Édouard Philippe et les partenaires sociaux sur les retraites sont terminées. Le Premier ministre a réuni, mardi 26 novembre, les parlementaires de la majorité, une réunion à huis clos au cours de laquelle il a précisé plusieurs pistes.

La clause du grand-père est abandonnée, Édouard Philippe a en revanche évoqué un autre système. Matignon privilégie désormais un mécanisme qui diffère l'application de la réforme secteur par secteur. Autrement dit, confie un député, chaque régime de retraite doit avoir sa propre vitesse de transition. Et la fameuse année 1963 ne serait plus automatique pour tous les Français. Les négociations pour savoir qui et quand se poursuivront dans chaque ministère.

Les députés, extrêmement préoccupés par le flou ambiant depuis des semaines sont ressortis un peu soulagés. Le Premier ministre leur a demandé en échange de s'impliquer "à fond" et d'afficher une grande détermination lorsqu'ils défendent la réforme devant les Français ou dans les médias. D'autant que l'exécutif a cette fois-ci arrêté un calendrier. Les conclusions de Jean-Paul Delevoye, le "monsieur retraite" du gouvernement seront rendues au plus tard le 15 décembre et les arbitrages définitifs d'Édouard Philippe avant Noël.

