et Céline Landreau

publié le 26/11/2019 à 22:37

"Aucun élément ne permet de dire que le docteur Sanchez aurait manqué à ses obligations légales", a affirmé le procureur de Reims, Matthieu Bourrette. Ce mardi, le parquet de Reims a requis mardi la relaxe du docteur Vincent Sanchez, assigné pour "non assistance à personne en danger" par les parents de Vincent Lambert, décédé le 11 juillet suite à l'arrêt de ses traitements.

Quatre mois après sa mort, dont l'affaire avait déchiré sa famille pendant des années et relancé le débat sur la fin de vie en France, son médecin et l'hôpital comparaissaient ce mardi devant le tribunal. "On vous demande de faire le procès du docteur Sanchez comme de la loi Léonetti-Claeys", sur la fin de vie, a lancé le procureur, dénonçant le fait que "le tribunal ait été considéré comme une tribune pour dénoncer une loi".

"Ce procès a été voulu par la mère de Vincent Lambert. C'est une mère aimante. Mais est-ce suffisant pour avoir un intérêt à agir ? Ce n'est pas au nom de son fils qu'elle agit mais en son nom propre", a encore dénoncé Matthieu Bourrette. "Il n'y a aucun élément qui caractérise la non assistance à personne en danger".

Un peu plus tôt dans l'après-midi, Vincent Sanchez avait défendu sa décision d'arrêter, le 28 juin, le traitement de Vincent Lambert, patient en état végétatif.

