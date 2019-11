publié le 27/11/2019 à 07:05

C'est une alternative écologique au Black Friday. Plusieurs commerces et sites internet ont décidé vendredi 29 novembre de boycotter le Black Friday et de plutôt pratiquer le Green Friday, un pied de nez à la société de consommation, qui a pour but donc de promouvoir une consommation responsable et raisonnée.

À Toulouse, notamment, certaines entreprises ont ainsi décidé de contourner le Black Friday. "C'est la journée de la surconsommation. Nous on est une entreprise qui essaie de faire des accessoires utiles pour l'environnement, ça nous embête un peu qu'il y ait ce genre de publicités", a témoigné Jean-Baptiste, co-fondateur de la boutique Bhallot (Place Arnaud Bernard à Toulouse), au micro de RTL.

Si le Green Friday est écologique, il respecte aussi une logique économique : "C'est pas comme d'autres marques qui prennent en compte cette période de soldes pour faire des gros rabais, et ensuite ils nous assassinent au niveau des prix tout le reste de l'année. Nous on a le prix juste tout le temps", a pour sa part souligné Guillaume, l'associé de Jean-Baptiste.

