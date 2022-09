Il s'agit certainement de l'étape la plus difficile depuis l'accession au trône de Charles III. Ce mardi 13 septembre, le nouveau souverain est attendu en Irlande du Nord, où les nationalistes ne cessent de progresser.

Alors que Charles avait 31 ans, celui qu'il appelait son "grand-père honoraire" a été tué dans un attentat de l'Armée républicaine irlandaise (IRA). S'ensuit un moment d'intense tristesse pour le prince Charles, qui s'est alors senti très seul. C'est après cet évènement qu'il s'est rapproché de Diana Spencer. Il lui demandera rapidement de l'épouser.

En tant que prince de Galles, Charles s'est rendu 39 fois en Irlande du Nord. En 2015, il a même serré la main de l'un des plus célèbres représentants de l'IRA. Sa mère Elizabeth II avait fait de même, quatre ans plus tôt, ouvrant ainsi la voie à des relations pacifiées. Aujourd'hui, cela porte ses fruits. L'île d'Irlande est toujours divisée entre les unionistes, qui veulent rester au sein du Royaume-Uni et les républicains nationalistes.

Ces derniers ont refusé d'assister à la proclamation du nouveau roi, mais seront présents ce mardi à la cérémonie qui se tiendra au château d'Hillsborough, car c'est en hommage à la reine. Charles III devra répondre aux messages de condoléances qui lui seront adressés. C'est à ce moment-là, ainsi que lors du bain de foule qui suivre, que le nouveau monarque devra prouver aux Irlandais du Nord que leurs places au sein du Royaume-Uni est au cœur de ses préoccupations, de la même manière que lors du règne de sa mère.

À écouter également dans ce journal

Cinéma - Le cinéaste franco-suisse Jean-Luc Godard est décédé ce mardi 13 septembre, à l'âge de 91 ans. Figure de la Nouvelle vague, il avait dirigé le tournage de À bout de souffle en 1960, ou encore Pierrot le Fou, en 1965.

Justice - Le maire LR de Saint-Étienne a été placé en garde à vue, mardi, dans les locaux de la police judiciaire de Lyon. Il est soupçonné d'être lié à une affaire de chantage politique visant son ancien premier adjoint. Jusqu'ici, il niait en bloc les accusations. Les Républicains ont annoncé leur volonté d'exclure l'élu stéphanois de leur parti.

Fin de vie - Le Comité d'éthique juge qu'une "aide active à mourir" pourrait s'appliquer en France, mais "à certaines conditions strictes". Il plaide aussi pour accélérer les efforts en faveur des soins palliatifs.

