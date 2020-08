publié le 24/08/2020 à 13:36

Un jeune homme d'une vingtaine d'années est aujourd'hui entre la vie et la mort à Bordeaux. Son tort : avoir traversé trop lentement sur un passage protégé.

Ce samedi 22 août, le jeune homme s'engage vers 20h30 sur un passage piéton sur le cours de la Somme, l'une des artères les plus fréquentées de Bordeaux. Une voiture arrive à contresens et s'arrête. Le piéton traverse pendant que le moteur du véhicule vrombit.

Visiblement, il trouve que le piéton prend trop de temps. Une fois que le piéton a traversé, la voiture redémarre mais s'arrête quelques mètres plus loin. Le conducteur sort et frappe violemment au visage le jeune homme qui s'écroule sur le trottoir.

Des témoins donnent immédiatement l'alerte et notent le numéro de la plaque d'immatriculation. Le conducteur et son passager, son frère, sont arrêtés peu après par des policiers bordelais. Leur garde à vue se prolonge aujourd'hui et cet après-midi des témoins viendront donner leur version des faits.

Selon un enquêteur, qui s'est confié à RTL, cette affaire "illustre la montée de la violence sur la voie publique, même si ce degré de violence est rarement atteint".

La victime n'a toujours pas repris connaissance. Le jeune homme est dans le coma, entre la vie et la mort,à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux.

