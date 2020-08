PSG-Bayern : pourquoi le club parisien a perdu

publié le 24/08/2020 à 09:28

Après un parcours sans-faute et une finale historique, le Paris Saint-Germain finit deuxième de cette Ligue des champions aux conditions particulières. Un rêve qui s'envole pour les joueurs, mais pas nécessairement un mauvais signe pour la suite.

Au club parisien il a manqué la même chose qu'aux six autres clubs qu'ils l'ont précédé : de l'expérience. Il faut remonter à 1997 pour retrouver un club qui remporte sa toute première finale de Ligue des champions, le Borussia Dortmund.

Depuis, on a eu l'occasion de voir des clubs tels que Monaco, le Bayer Leverkusen, Valence ou encore Tottenham l'an dernier échouer lors de l'ultime rencontre. Car, pour réussir à gravir cette dernière marche, il faut battre les plus grands, les plus forts, ceux qui en ont l'habitude.

Ce sont des équipes comme le Bayern Munich, Barcelone ou le Real Madrid. Dans ces matches là, ils ne ratent pas les occasions, ils sont capables de se remettre rapidement d'une blessure importante comme Boateng dimanche soir. Mentalement, le Bayern est passé outre les difficultés. Le PSG doit encore apprendre à le faire.

Une performance historique

Cette équipe du Bayern va rester dans l'histoire, elle a marqué les esprits. Elle a remporté ses 11 matches. C'est la première fois dans l'histoire de la C1 que cela arrive.

Il s'agit aussi de l'équipe qui a marqué le plus de buts depuis le grand FC Barcelone, orchestré par Messi, Xavi et Iniesta il y a 10 ans. L'équipe bavaroise a tout simplement été monstrueuse en infligeant notamment huit buts au Barça et trois à Lyon qui jouait pourtant bien.

Kinglsey Coman, le buteur du match a été formé au PSG. Il est né dans la capitale, arrive au centre de formation à 9 ans. Il a par la suite été le joueur le plus jeune à jouer un match pro face à Sochaux, à l'âge de 16 ans. Après 4 matches, il part au Bayern. Le reste appartient à l'histoire.