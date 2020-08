publié le 24/08/2020 à 09:12

Malgré les avertissements et les campagnes de prévention, triste record cet été : au moins 15 personnes sont mortes noyées. La dernière victime est un adolescent de 14 ans. Il avait disparu en mer jeudi , son corps a été retrouvé sur la plage de Carcans, en Gironde dimanche 23 août. Les secouristes appellent à la prudence, particulièrement à Lège-Cap-Feret où la mer restera mauvaise au moins jusqu'à mardi 25 août.

Xavier Bouteau Delacombe est chef de plage dans le secteur : "Même si on est sur une situation de vacances, l'océan reste dangereux il faut lire les panneaux d'informations, se renseigner sur la couleur de la flamme et les limites de baignades. Souvent, on se retrouve pris dans des baïnes ou des taches de courant, et les baigneurs ont du mal à revenir au bord et s'épuisent."

Il rappelle les gestes à faire en cas de panique : "Quand on est pris dans un baïne, il faut se laisser porter par le courant dans une zone avec des vagues et des mousses. Vous allez reprendre pied sur une zone de haut fond et vous allez revenir au bord. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire".

