publié le 09/04/2020 à 05:46

Tous les matins, Sabrina commence sa tournée avec une certaine appréhension. Mais le sens du devoir l'emporte. Cette auxiliaire de vie raconte : "J'y vais quand même tête baissée. Je m'équipe parce que j'ai une famille et que rentre à la maison après. Mais je ne montre pas d'inquiétude". Avec le confinement, elle est devenue parfois le seul lien avec l'extérieur pour les personnes âgées isolées.

Corinne, elle, porte les repas à domicile pour une quarantaine de personnes âgées. Gants, masques, et un petit coup d'oeil pour vérifier que tout va bien. "Maintenant on ne rentre plus chez les gens donc on laisse les repas dans des glacières. Si on voit qu'elle apparait pas à la fenêtre, on prend le téléphone et on les appelle pour voir s'ils vont bien", explique-t-elle.

Une cellule psychologique a tout de même été ouverte dans le Haut-Rhin pour ces aides à domicile qui sont parfois confrontés à un double drame : des décès parmi leurs proches et puis parmi ces bénéficiaires qu'elles suivent depuis des années.

À écouter également dans ce journal

