publié le 13/03/2020 à 11:45

Alors que le président de la République a appelé les personnes âgées à rester chez elle, pour éviter d'attraper le virus, les enseignes Monoprix et Franprix ont eu l'idée de développer des paniers de produits, livrés directement chez elles et sans frais, leur permettant de tenir trois ou quatre jours.

Les deux enseignes ont mis à disposition un numéro vert (Franprix : 0 805 620 370 et Monoprix : 0 800 05 8000), rapportent nos confrères du Parisien, grâce auquel les personnes âgées et isolées, pourront se faire livrer des produits, à partir de 30 euros le panier. Les clients pourront payer en carte ou chèque, et même en liquide chez Franprix.

Des pâtes, du riz ou encore des fruits et légumes... Selon le quotidien, deux paniers seront proposés : un premier de 30 euros avec des produits alimentaires de base et un autre "bio" à 40 euros. Monoprix propose même un troisième panier avec des articles de sa gamme "Gourmet" pour la somme de 45 euros.

Des clients qui évitent les grandes surfaces...

Ce sont les directeurs de magasin eux-même qui ont eu l'idée de lancer cette offre. "C'est dans un esprit de solidarité que nous avons voulu lancer ce dispositif", souligne Diane Coliche, la directrice générale exécutive de Monoprix. Depuis le début de l'épidémie, certains habitués ne viennent plus dans les magasins, de peur d'être contaminés.

Et les retours sont très bons pour le moment. L'enseigne Monoprix a même décidé d'en informer l'ensemble de ces clients possédant la carte de fidélité (3 millions et demi de porteurs de cartes). Un mail détaillant l'offre leur sera bientôt envoyé.

Ce service va être lancé dans un premier temps dans 250 Monoprix et 120 Franprix parisiens et de la petite couronne, ont indiqué les enseignes. Aucun ne gagnera d'argent sur cette nouvelle offre.