Les conseils de Cyril Lignac pour sublimer le steak haché de votre burger

Ce mercredi, c'est Sébastien qui vit à Vendôme dans le Loir-et-Cher, qui aimerait demander son aide à Cyril Lignac afin de cuisiner un burger qui plaise aux petits et aux grands.



Il y a plusieurs manières de cuisiner un burger, soit en cuisant un steak haché directement dans la poêle, soit en demandant au boucher de la viande hachée, que l'on va customiser en rajoutant des oignons cuisinés au beurre. Pour ce faire : on prend des oignons que l'on fait revenir dans du beurre demi-sel, on les laisse bien caraméliser. On ajoute des épices telles que du paprika ou du cumin avec du persil et de la coriandre fraiche, indique le chef.

Ensuite on mélange notre viande avec du sel et du poivre puis on refaçonne notre steak. Une fois que notre steak est prêt, on le fait cuire à la poêle. On toaste notre pain burger, acheté chez le boulanger. Pour tartiner le pain, l'astuce de Cyril Lignac consiste à mélanger un petit peu de ketchup avec un petit peu de mayonnaise et de tabasco, pour relever le goût.

Une fois nos tranches tartinées, on ajoute la viande, une tranche de salade, de la tomate, et pourquoi pas un peu d'oignons ou d'échalotes crus. Puis vient le moment de mettre le fromage : soit du cheddar, soit du Comté, du Beaufort ou même des fromages d'alpage et on fait gratiner sous le grill. À côté, on prépare quelques frites. Le chef ajoute toujours une petite sauce tartare à son plat.

Pour faire une bonne sauce tartare, on fait une mayonnaise maison à laquelle on va mélanger des câpres, des cornichons, du persil, de l'échalote hachée et surtout du yaourt grec pour alléger la sauce et la rendre plus crémeuse.