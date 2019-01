publié le 04/01/2019 à 08:32

Il n'est jamais trop tôt pour penser à ses futures RTT. Et bonne surprise en 2019 : le calendrier va être clément pour les salariés avec un jour de moins travaillé et une belle moisson de week-ends de trois jours en perspective.





Il y en aura quatre cette année, un de plus qu'en 2018, grâce au lundi de Pâques (le 22 avril), le lundi de Pentecôte (10 juin), la Toussaint (1er novembre) qui tombe un vendredi, et le 11 novembre, qui ne sera pas un dimanche comme l'an dernier, mais un lundi.

En revanche, coup dur pour les ponts. Ils se réduisent comme peau de chagrin, puisque l'on passe de cinq week-ends à rallonge à deux seulement pour 2019. Car du côté des fameux ponts de mai, c'est la douche froide ! Le 1er et le 8 mai tombent un mercredi. Pas de ponts ou de "viaducs" à prévoir, juste une journée de repos au milieu de la semaine. Pareil pour Noël, avec là encore un mercredi férié. Enfin, les festivités du 14 juillet auront lieu un dimanche, et donc sans grand intérêt pour les salariés. Pour poser vos RTT et profiter d'un week-end prolongé, il faudra donc profiter de l'Ascension le 30 mai et du 15 août, qui tombe un jeudi.

À écouter également dans ce journal !

"Gilets jaunes" - Avant l'acte VIII des gilets jaunes programmé pour samedi, le groupe "la France en colère" publie une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron.



Fin de garde à vue pour Éric Drouet - L'un des leaders des "gilets jaunes", interpellé mercredi près de Champs-Élysées, sera jugé le 15 février, et il reviendra au tribunal en juin car il avait déjà été interpellé le 22 décembre pour port d'arme prohibé. À l'issue de sa garde à vue il a dénoncé une opération "politique".





Chasse à la glu - Cette technique traditionnelle consiste à capturer des oiseaux avec des tiges de bois enduite de colle. Elle est interdite depuis dix ans par une directive européenne, mais en France, cinq départements du sud-est ont obtenu des dérogation.