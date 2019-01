Emmanuel Macron : le départ de Sylvain Fort peut-il provoquer un appel d’air ?

publié le 04/01/2019 à 07:15

Un départ qui laisse un goût amer à Emmanuel Macron ? L'Élysée a confirmé, ce jeudi 3 janvier, que Sylvain Fort va quitter la présidence, à la fin du mois de janvier. Il est le "Monsieur communication" d'Emmanuel Macron. Plume, conseiller, proche du président... Il était depuis son engagement à l'été 2016 dans la campagne du candidat En Marche !



Sylvain Fort a décidé de quitter son poste de conseiller Communication et discours à la présidence pour des raisons personnelles et compte désormais travailler dans le privé. Cet homme de l'ombre, artisan de la communication du président de la République, explique en avoir informé le chef de l'État "il y plusieurs semaines".

"Je suis fier de l'avoir servi et l'ai assuré, en lui annonçant la décision voici plusieurs semaines, de ma totale fidélité", ajoute-t-il. Ce départ est un coup dur pour Emmanuel Macron qui voit l'un des piliers de son équipe rapprochée partir. Le président de la République doit-il en craindre d'autres dans son équipe ?

Un incontournable dans la communication de Macron

Il était présent depuis le début. Sylvain Fort a été l'un des premiers à s'engager aux côtés d'Emmanuel Macron dès le début de la campagne présidentielle de 2017. Une fois élu, le président de la République lui avait donné une mission de taille : "débunkeriser l'Élysée". Alexandre Benalla suspendu de ses fonctions, c'est Sylvain Fort qui a la lourde tâche de restaurer l'image présidentielle.



Son rôle à l'Élysée était de "chapeauter l’ensemble de la communication présidentielle", en instaurant un "changement de ton", raconte Le Monde. "On ne pas va finir le quinquennat dans un abri antiatomique. Il faut démilitariser notre communication", expliquait-il dans les colonnes du journal. Comment y parvenir ? En reparlant aux journalistes, en racontant l'histoire du quinquennat, en mettant en perspective les réformes...

Des tensions entre conseillers ?

Un proche du 'Monsieur communication' parle de désenchantement vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Sylvain Fort ne supportait plus toujours, selon ce proche, l'environnement très techno autour du chef de l'État. Emmanuel Macron a tenté de le retenir. Le communiquant 'était aussi la plume du président : il en a écrit plus de 300. Désormais, le chef de l'État doit retrouver une personne de confiance à un poste clé pour la suite du quinquennat.



Mais quatre mois après l'affaire Benalla, Sylvain Fort a décidé de jeter l'éponge. Son départ ne peut être associé à l'échec de la communication du président de la République. Officiellement, ce proche d'Emmanuel Macron juge la fonction trop chronophage.





"En réalité, il ne voulait plus parler aux journalistes. Il l'a fait pendant la campagne mais cette mission était celle de trop. Lassé, il est agacé par les polémiques à répétition ces derniers mois. Il y avait aussi des tensions entre conseillers. Sur des sujets aussi simples que le président doit-il parler ou rester silencieux ? Doit-il aller sur le terrain ou se faire un peu oublier ?", note Vincent Derosier, journaliste au service politique de RTL.

Le départ d'autres fidèles

Stéphane Séjourné, conseiller d'Emmanuel Macron, sera en charge de mener la campagne des élections européennes pour La République En Marche. Selon des informations du Monde, il a quité ses fonctions au sein de l'Élysée.



"Autre départ, déjà acté : celui de Barbara Fugier, conseillère communication internationale. Ses fonctions auprès de la présidence de la République ont pris fin le 1er janvier 2019, selon un arrêté paru au Journal officiel", comme le souligne L'Express.



Selon L'Obs, Ismaël Emelien, très proche conseiller politique d'Emmanuel Macron, serait désormais, dans le collimateur des enquêteurs en charge de l'affaire Benalla. L'ancien chargé de mission aurait échangé avec six individus issus du giron présidentiel, parmi lesquels Ismaël Emelien, dans la nuit du 18 au 19 juillet, soit juste après les premières révélations du Monde.

Ceux qui restent

Le départ d'un tel pilier au sein de l'équipe des "hommes du président" pourrait craindre d'autres départs. Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. D'après Europe 1, la clef de voûte du système présidentiel" pourrait aussi être amené à quitter ses fonctions. Fidèle parmi les plus fidèle, Sibeth Ndiaye, conseillère presse et communication, numéro 2 de Sylvain Fort, reste aussi l'une des pièces centrales de la communication du président de la République.



D'autres proches comme Sacha Houlié, député La République En Marche et co-fondateur des Jeunes avec Macron en 2015, ont tenu à réaffirmer sa loyauté au président de la République.



Sur Europe 1, il déclare : "Si Sylvain Faure estime qu'il est arrivé au bout d'une étape et qu'il souhaite prendre un nouveau tournant (...) ça ne me dérange pas. Pour ma part, j'ai un mandat qui dure cinq ans. Je ne suis pas de ceux qui abandonne mais de ceux qui accélèrent".